Raspadori, è caccia all’attaccante dell’Atletico Madrid? Tre squadre sono sulle tracce dell’ex giocatore del Napoli. Le ultimissime

Raspadori, la caccia all’attaccante dell’Atletico Madrid continua. Roma, Lazio e Juventus sono sulle tracce dell’ex Napoli. I dettagli

Il calciomercato invernale potrebbe infiammarsi con un derby della Capitale giocato non sul prato dell’Olimpico, ma sulle scrivanie dei direttori sportivi. Al centro dell’attenzione c’è Giacomo Raspadori, attaccante in grande crescita che ha attirato l’interesse di Roma e Lazio, seppur con modalità e progetti tattici molto diversi.

Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il futuro di Raspadori a gennaio sarà influenzato dalle esigenze tecniche dei due club romani e dalle strategie dei rispettivi allenatori. La situazione rimane in evoluzione, ma il giovane attaccante italiano rappresenta un profilo interessante per entrambe le squadre della Capitale.

Sponda Roma, Gian Piero Gasperini valuta Raspadori principalmente come esterno nel tridente offensivo. Il tecnico piemontese lo segue da tempo, già dai tempi dell’Atalanta, e lo considera una pedina in grado di dare qualità alle fasce più che come terminale centrale. Nonostante l’interesse per il giocatore, Gasperini spinge per una punta di manovra con caratteristiche fisiche differenti: i nomi in cima alla lista restano Joshua Zirkzee e, in alternativa, Yuri Alberto. Il ruolo di Raspadori in questo schema sarebbe quindi secondario rispetto alle priorità tattiche del tecnico giallorosso.

Dall’altra parte del Tevere, invece, la Lazio vede in Raspadori un’opportunità per il proprio attacco centrale. Maurizio Sarri lo inserirebbe come punta centrale o falso nueve, sfruttando i suoi movimenti per creare spazi e favorire gli inserimenti delle ali, in uno schema già collaudato con Dries Mertens a Napoli. Questo approccio tattico rende l’idea di come il giovane attaccante possa integrarsi perfettamente nel progetto biancoceleste, giocando un ruolo da protagonista nel reparto offensivo.

Inoltre, per la Roma spunta un’alternativa in chiave mercato: Beto, centravanti portoghese dell’Everton, potrebbe essere un’opzione facilitata dalla proprietà comune dei Friedkin. Tuttavia, Pedullà chiarisce che Beto rappresenta una soluzione di logistica comoda, ma non la priorità assoluta del club giallorosso, che continua a inseguire profili di qualità superiore.

In sintesi, il nome di Raspadori resta centrale nelle trattative di mercato di gennaio per Roma e Lazio. La differenza chiave tra le due società riguarda il ruolo che l’attaccante ricoprirebbe: esterno offensivo con Gasperini o punta centrale con Sarri. Nei prossimi giorni, il futuro di Raspadori potrebbe diventare uno degli elementi più seguiti del calciomercato invernale italiano, con scenari che potrebbero cambiare rapidamente in base alle strategie dei club e alle esigenze dei tecnici.