Raspadori ritorna in Serie A? L’Atletico Madrid ha fissato il prezzo per la cessione dell’italiano. Ecco i dettagli

Raspadori resta uno dei prezzi pregiati del prossimo calciomercato. Il ritorno in Serie A è possibile: fissato il prezzo dall’Atletico

Il calciomercato di gennaio si avvicina rapidamente e tra i nomi che potrebbero tornare protagonisti in Serie A c’è quello di Raspadori. L’attaccante italiano, attualmente all’Atletico Madrid, è finito nel mirino della Roma, che valuta seriamente la possibilità di riportarlo in Italia per rinforzare un reparto offensivo che finora ha mostrato diverse difficoltà. Dalla Spagna, intanto, continuano ad arrivare indiscrezioni che tengono viva l’attenzione su questa possibile trattativa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, l’Atletico Madrid non considera Raspadori un giocatore in uscita. Il club spagnolo è soddisfatto del suo rendimento complessivo, anche se il minutaggio non ha pienamente rispettato le aspettative del calciatore. Proprio questo aspetto potrebbe però incidere sulle scelte future dell’ex Napoli, desideroso di trovare maggiore continuità per esprimere al meglio le proprie qualità.

L’Atletico, pur non avendo l’urgenza di vendere, ha fissato condizioni molto chiare nel caso in cui Raspadori dovesse spingere per un trasferimento. La società madrilena prenderebbe in considerazione soltanto una formula di prestito con obbligo di riscatto, per una valutazione complessiva di circa 22 milioni di euro. Una cifra importante, che testimonia la fiducia del club spagnolo nel valore dell’attaccante italiano.

La Roma osserva con grande attenzione l’evolversi della situazione. Il profilo di Raspadori piace molto alla dirigenza giallorossa, che lo considera ideale per dare nuova linfa all’attacco. Tuttavia, il nodo principale della trattativa riguarda la formula dell’operazione. Secondo Marca, la Roma avrebbe messo sul tavolo un’offerta diversa: due milioni di euro per il prestito oneroso e 20 milioni per il diritto di riscatto, non l’obbligo. Una proposta che, al momento, non coincide con le richieste dell’Atletico Madrid.

Dal punto di vista del giocatore, la volontà di trovare maggiore spazio potrebbe fare la differenza. Raspadori, infatti, è consapevole che una stagione con poco impiego rischierebbe di allontanarlo dal giro della Nazionale italiana. Tornare in Serie A, in un ambiente che lo conosce bene e in una squadra pronta a puntare su di lui, rappresenterebbe un’opportunità importante per rilanciarsi.

Nei prossimi giorni i contatti potrebbero intensificarsi. Il futuro di Raspadori resta ancora incerto, ma il suo nome è destinato a essere uno dei più discussi del mercato invernale. Molto dipenderà dalla volontà dell’Atletico di aprire a nuove soluzioni e dalla capacità della Roma di trovare la formula giusta per chiudere l’operazione. Gennaio si avvicina e la pista Raspadori resta più viva che mai.