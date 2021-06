Raspadori, il Sassuolo non vuole cederlo: la strategia dell’Inter

Calciomercato Inter: i nerazzurri non mollano la pista Raspadori e chiedono al Sassuolo una corsia preferenziale

Giacomo Raspadori è sicuramente l’uomo del momento: convocazione in Nazionale per Euro 2020 e i riflettori di tante big di Serie A su di lui. Tra queste ci sarebbe anche l’Inter che avrebbe messo l’attaccante tra gli obiettivi concreti per questa estate.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Sassuolo non lo vorrebbero cedere ma i nerazzurri vorrebbero provare a ottenere almeno una corsia preferenziale in caso di cessione futura. La trattativa potrebbe essere avvantaggiata dal fatto che a curare gli interessi di Raspadori è Tullio Tinti, lo stesso agente di Simone Inzaghi.