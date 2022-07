Raspadori Napoli, il colpo si chiude solo con una cessione. Chi può partire

Raspadori Napoli, il passaggio dell’attaccante in azzurro si può chiudere solo se prima c’è una cessione: i nomi in uscita

Come riferito da Il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli ha raggiunto l’accordo con Giacomo Raspadori e lavora ora per trovare quello con il Sassuolo.

L’attaccante non vorrebbe rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2024, ma gli azzurri dovranno prima cedere uno tra Ounas e Zielinski per poter affondare il colpo.