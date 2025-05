Raspadori, l’Emilia nel destino: ritorno a casa per cucirsi lo Scudetto sul petto

Raspadori, contro il Parma è quasi un derby: il ritorno lungo la via Emilia per vincere il suo secondo Scudetto con il Napoli

Giacomo Raspadori, protagonista del momento in casa Napoli, sta vivendo il suo miglior periodo stagionale. Con gol e assist decisivi nelle ultime partite – da Lecce al Genoa, sempre in tandem con McTominay – ha ribaltato il suo destino: da alternativa a titolare nel nuovo 4-2-3-1, ruolo che esalta le sue qualità da seconda punta o trequartista dinamico. La sua intesa con lo scozzese è diventata una risorsa tattica preziosa, fatta di scambi rapidi, intelligenza calcistica e giocate cercate con convinzione.

Ora, con la trasferta di Parma alle porte, Raspadori si prepara a un derby personale lungo la via Emilia: nato a Bentivoglio e cresciuto a Castel Maggiore, torna a “casa” con la maglia da titolare e lo scudetto ancora in ballo. Come riportato dal Corriere dello Sport Conte valuterà se confermarlo o puntare su Neres per un ritorno al 4-3-3, ma Jack ha già dimostrato di avere la mentalità giusta per reggere la pressione e incidere. E in Emilia, da emiliano, può trovare un altro pezzo del suo destino.