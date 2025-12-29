Raspadori Roma, l’ex Napoli si avvicina sempre più ai giallorossi: spunta anche la data del suo possibile esordio

Raspadori Roma, i giallorossi continuano ad essere fiduciosi per il bomber dell’Atletico. Si punta a farlo esordire il prossimo 10 gennaio

Raspadori Roma prende sempre più forma e accende il mercato giallorosso. Il club capitolino è pronto a giocarsi una carta importante per rinforzare l’attacco e dare nuova qualità alla trequarti. Con la pista Zirkzee momentaneamente congelata, la dirigenza ha deciso di affondare il colpo su Giacomo Raspadori, profilo considerato ideale per caratteristiche tecniche, età ed esperienza internazionale.

La Roma vuole tirare fuori il “Jack” dalla manica e accelerare i tempi. I contatti con l’Atletico Madrid sono continui e nelle ultime ore si registrano passi avanti significativi. L’intesa economica è vicina: sul tavolo c’è un’operazione da circa 20 milioni complessivi, ma resta da definire la formula definitiva del trasferimento. La proposta giallorossa prevede un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 18, mentre il club spagnolo spinge per inserire un obbligo, o quantomeno un diritto condizionato legato a parametri sportivi ben precisi.

Il dossier Raspadori Roma è diventato una priorità per Ricky Massara, deciso a regalare a Gian Piero Gasperini il primo rinforzo del mercato invernale. L’urgenza è aumentata dopo l’infortunio di Lorenzo Pellegrini, che ha ridotto le soluzioni offensive a disposizione dell’allenatore. Raspadori rappresenterebbe una risorsa immediata: può agire da seconda punta, trequartista o falso nove, offrendo imprevedibilità e qualità tra le linee.

La giornata di oggi potrebbe essere decisiva. È infatti previsto un colloquio diretto tra Raspadori e Diego Simeone. L’attaccante italiano chiederà chiarezza sul suo futuro dopo mesi complicati, segnati da uno scarso minutaggio: appena 406 minuti complessivi in stagione. Una situazione che spinge il giocatore a valutare seriamente un cambio d’aria, con la Roma pronta ad accoglierlo come protagonista.

A Trigoria filtra ottimismo. L’obiettivo è avere Raspadori a disposizione già dalla prossima settimana, anche se i tempi restano stretti. Difficile immaginare un esordio immediato contro l’Atalanta, più complicata la sfida con il Lecce, mentre prende quota l’ipotesi debutto il 10 gennaio contro il Sassuolo, una gara dal forte valore simbolico per l’ex neroverde.

Raspadori per la Roma è molto più di una semplice trattativa: è un’idea tecnica precisa, un investimento sul talento italiano e un segnale chiaro al campionato. Ora la palla passa all’Atletico Madrid, ma la Roma è pronta a chiudere.