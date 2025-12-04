Raspadori Serie A, possibile duello fra due italiane per l’italiano. L’Atletico Madrid potrebbe aprire ad una sua cessione

Raspadori Serie A, l’attaccante continua ad essere un obiettivo di Lazio e Roma e il suo approdo nel nostro campionato non è da escludere

Il nome di Raspadori torna prepotentemente sulle pagine dei giornali in vista del calciomercato di gennaio. Nelle ultime settimane, infatti, il giovane attaccante italiano è finito al centro delle trattative dei club di vertice, interessati a rinforzare i propri reparti offensivi. La sua esperienza recente, culminata con il trasferimento all’Atletico Madrid, non ha fatto che aumentare il suo fascino sul mercato, rendendolo uno dei nomi più chiacchierati della stagione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Giacomo Raspadori è entrato nel mirino della Roma. I giallorossi hanno già avviato contatti con l’entourage del calciatore, che avrebbe mostrato una prima apertura a discutere un eventuale trasferimento, pur in attesa del parere definitivo del club spagnolo. L’interesse dei capitolini nasce dalla necessità di rafforzare l’attacco: Dovbyk e Ferguson non hanno convinto fino a questo momento e Gasperini spinge per nuovi innesti capaci di garantire maggiore incisività e concretezza in zona gol.

Il nome di Raspadori non è nuovo ai radar delle squadre italiane. Nei mesi scorsi, anche Maurizio Sarri aveva mostrato interesse per l’attaccante, individuandolo come potenziale rinforzo della Lazio. Tuttavia, il blocco del mercato imposto ai biancocelesti aveva congelato ogni trattativa, impedendo di concretizzare l’operazione. Ora, con l’apertura della finestra di gennaio, il suo nome potrebbe tornare in cima alle liste dei club di Serie A, aprendo la possibilità a un vero e proprio “derby di mercato”.

La carriera di Raspadori dimostra già ampiamente il suo valore: l’ex Napoli ha saputo imporsi rapidamente in massima serie, combinando tecnica, rapidità e capacità di inserirsi negli schemi offensivi di squadra. Questo lo rende un profilo appetibile non solo per la Roma o la Lazio, ma per qualsiasi club che punti a rafforzare l’attacco senza rinunciare a qualità e duttilità tattica.

Il calciomercato invernale potrebbe quindi essere decisivo per Raspadori. La sua esperienza in Serie A, unita alla recente esperienza internazionale in Liga, lo rende un giocatore pronto a fare la differenza in campionato. Qualsiasi mossa per portarlo in Italia dovrà essere veloce e precisa, viste le molteplici squadre interessate e la delicatezza della situazione contrattuale con l’Atletico Madrid.

In sintesi, Raspadori rappresenta uno dei principali obiettivi di mercato per gennaio: un talento giovane, già collaudato in Serie A, che potrebbe accendere il reparto offensivo di qualsiasi squadra decisa a investire su di lui.