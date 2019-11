Razzismo, De Siervo: «Inaccettabile che 20 cogl***i…» – VIDEO

De Siervo, le parole dell’amministratore delegato della Lega di Serie A sull’episodio di razzismo durante Verona-Brescia

Anche l’amministratore delegato della Lega di Serie A De Siervo ha detto la sua su quanto accaduto nel match di domenica tra Verona e Brescia.

«Stiamo lavorando con la Polizia per individuare il responsabile dei fatti di Verona. Il nostro obiettivo è che queste persone non possano più entrare allo stadio e questo vale per tutti. Penso che il presidente del Verona volesse rappresentare la maggior parte del tifo veronese che è contrario a queste cose. Non ci stiamo ad accettare che un grande spettacolo venga rovinato da queste persone. Con la tecnologia riusciremo ad individuare i responsabili in ogni stadio. Mi auguro che saremo bravi noi e lasciar godere dello spettacolo a chi è allo stadio ma anche agli appassionati che la Serie A ha nel mondo».