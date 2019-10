Razzismo, Yaya Touré: «Una vergogna. La FIFA parla solo»

Il centrocampista del Quingdao Huanghai Yaya Touré ha lanciato un duro attacco alla FIFA in merito al razzismo nel calcio

Yaya Touré ha lanciato un duro attacco alla FIFA in merito al razzismo nel calcio: «Bla, bla, bla. È una vergogna. Se ne parla sempre, poi cosa succede? Non cambia niente. Alla FIFA non sembra importare molto, ne parlano ma tutto resta come sempre».

Il centrocampista, che oggi gioca in Cina al Quingdao Huanghai, ha continuato ai microfoni de L’Equipe: «Non voglio dire che non sono preoccupato. Sono inquieto, mi dà molto fastidio».