Real Madrid, Bale si rilancia: «I fatti dell’estate rimangono privati col club»

Real Madrid, Bale si mette alle spalle tutto e riparte: «Le cose accadute rimarranno private, non ho mai perso la passione per il calcio»

Gareth Bale ha voglia di rialzare la china. Il gallese ha passato un’estate piuttosto turbolenta, in cui il suo allenatore Zinedine Zidane aveva pubblicamente dichiarato come non facesse parte del progetto Blancos. Col passare delle settimane, però, una sistemazione adatta per il gallese non si è trovata. Così è stato reintegrato col resto del gruppo e adesso è a totale disposizione del francese.

Direttamente dal ritiro del Galles, l’attaccante ha rilasciato delle importanti dichiarazioni alla testata spagnola AS: «La maggior parte delle persone non conosce la situazione. In estate ho lavorato a testa bassa e le cose che sono successe rimarranno private con il club. Non ho mai perso la passione per il calcio, sono un professionista. Quando le cose non vanno bene, devi soltanto allenarti con impegno e sarai ripagato».