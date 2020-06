Real Madrid e Bayern Monaco mettono gli occhi su Vinicius Tobias, il nuovo Dani Alves

Real Madrid e Bayern Monaco hanno messo gli occhi su Vinicius Tobias, giocatore cresciuto sui campi di futsal

Real Madrid e Bayern Monaco hanno messo gli occhi su Vinicius Tobias, esterno destro classe 2004, da più parti considerato il vero prossimo erede di Maicon e Dani Alves.

Il brasiliano si è messo in luce lo scorso inverno nel Campionato Sudamericano Under 15 con la maglia della Selecao (segnando anche nella vittoriosa finale contro l’Argentina), cui è arrivato grazie alle performance nelle giovanili dell’Internacional Porto Alegre. Vinicius Tobias, come molti dei suoi coetanei brasiliani, arriva dalla strada e dalla metodologia d’allenamento del futsal.