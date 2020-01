Real Madrid, Zidane: «Valverde? Mi dispiace molto per lui»

Il Barcellona ha esonerato il tecnico Valverde e l’ex rivale Zidane ha espresso il suo dispiacere in conferenza stampa

Zinedine Zidane ha commentato l’esonero di Ernesto Valverde da parte dei rivali del Barcellona, nonostante il primo posto in classifica a pari merito col Real Madrid. «Non entro in queste questioni – ha detto in conferenza stampa – Mi dispiace per lui, prima cosa. Non è una buona situazione. È un allenatore che ha dimostrato di essere molto bravo e lo rispetto»

«Nei grandi club è così e non cambierà la situazione. Io so che se perdiamo due partite mi criticheranno allo stesso modo di quanto successo fino a un mese e mezzo fa. Non possiamo giocare sempre bene, dobbiamo cercare di fare il massimo».