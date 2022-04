Borja Mayoral sul futuro: «Il treno Real Madrid non è ancora perso»

Borja Mayoral, ex Roma e ora al Getafe, ha parlato ad As in vista della sfida da ex contro il Real Madrid

FUTURO – «Il treno Real Madrid non è ancora scappato. Ho ancora un anno di contratto con i Blancos. Ho già raggiunto molti sogni e tanti ne devo ancora centrare. Giocare nel Real Madrid è uno di questi e loro mi tengono in considerazione. La Liga la vinceranno loro, ma domani vorrei segnare».