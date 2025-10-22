Real Madrid Juve, Locatelli verso la panchina: il capitano rompe il silenzio con una FOTO sui social. Un messaggio enigmatico...

Real Madrid Juve, Locatelli sarà in panchina: il capitano lancia un segnale con una FOTO sui social. Il messaggio…

Nonostante le voci sempre più insistenti che lo vedrebbero partire dalla panchina nella super sfida di Champions League contro il Real Madrid, Manuel Locatelli ha voluto mandare un messaggio chiaro. Con una storia su Instagram, il centrocampista bianconero ha pubblicato una foto che lo ritrae con la fascia da capitano al braccio.

Un segnale forte in un momento delicato

La Juventus attraversa una fase complicata: sei partite senza vittorie e una lunga lista di infortuni. In questo contesto, la decisione di Igor Tudor di rinunciare al suo capitano designato non passerebbe inosservata. L’allenatore sembra orientato a puntare su un centrocampo fisico, con McKennie, Thuram e Koopmeiners, per contrastare la qualità tecnica dei palleggiatori del Real Madrid.

È proprio in questo scenario che il gesto di Locatelli assume un significato particolare. C’è chi lo legge come una sottile polemica, un modo per ribadire la sua centralità e il suo ruolo di capitano anche dalla panchina. Altri, invece, lo interpretano come un atto di appartenenza, un segnale di orgoglio e di legame indissolubile con la maglia bianconera.

Leader dentro e fuori dal campo

Negli ultimi anni Locatelli si è affermato come uno dei leader tecnici e carismatici della Juventus. Le sue prestazioni, sia in bianconero che con la Nazionale, hanno confermato la sua affidabilità e il suo peso specifico. Per questo, un’eventuale esclusione non andrebbe letta come una bocciatura personale, ma come una scelta tattica, dettata dalla necessità di trovare nuovi equilibri in una partita ad altissima difficoltà.

