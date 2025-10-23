Real Madrid Juve, Tudor ritrova i bianconeri? L’apertura de La Stampa dedicata alla Vecchia Signora dopo la sconfitta in Champions League

Real Madrid Juve, Tudor ritrova i bianconeri? L’apertura de La Stampa sulla sconfitta della Vecchia Signora al Bernabeu in Champions

«Tudor ritrova la sua Juve ma con il Real non basta». Con questo titolo La Stampa ha sintetizzato la prestazione della Juventus al Santiago Bernabeu, dove i bianconeri sono usciti sconfitti per 1-0 contro il Real Madrid. Una partita giocata con determinazione e tratti di buon calcio, ma decisa da un guizzo del solito Jude Bellingham, abile a ribadire in rete il pallone calciato da Vinicius Jr. e respinto dal palo, battendo Michele Di Gregorio.

Dopo tre giornate della League Phase di Champions League, la Juventus si trova con soli 2 punti in classifica e al 25° posto, lontana dalla zona Play Off, un risultato che rende ancora più delicata la situazione del tecnico Igor Tudor, già sotto osservazione da parte della dirigenza bianconera.

Nel post gara, Tudor ha commentato la prestazione dei suoi con un mix di orgoglio e amarezza parlando di una partita preparata bene e in cui la sua squadra avrebbe meritato di più, in particolare un gol, oltre che del dispiacare viste le difficoltà di essere ospiti del Real Maadrid.

Il tecnico croato ha poi aggiunto: «Se usciamo più forti? A me importa il risultato, ma la sensazione è che la squadra stesse bene ed è mancato il gol».

La Juventus ha mostrato segnali di crescita sotto il profilo dell’intensità e dell’atteggiamento, ma la mancanza di concretezza resta un problema evidente. Ora i bianconeri dovranno voltare pagina in fretta, perché la prossima sfida contro la Lazio si preannuncia già decisiva per il futuro dell’allenatore e per il cammino europeo della squadra.