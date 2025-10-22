Juventus News
Pagelle Real Madrid Juventus, i TOP e FLOP della sfida di Champions League
Pagelle Real Madrid Juventus: ecco i TOP e FLOP della terza giornata di Champions League. Le valutazioni del match giocato in Spagna.
Ancora uno stop per la Juventus di Tudor. Nonostante una prestazione positiva contro il Real Madrid, i bianconeri escono sconfitti per la rete di Bellingham ad inizio ripresa. Una sconfitta che complica un po’ la posizione di Tudor.
Discorso diverso, invece, per la qualificazione. La Juventus ha tutte le chance per andare avanti in Champions League.
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois 6.5; Valverde 6.5, Militao 6, Asencio 6.5 (88′ Garcia s.v.), Carreras 6.5; Tchouaméni 6, Bellingham 7.5; Guler 6.5 (74′ Camavinga s.v.), Diaz 6.5 (84′ Mastantuono s.v.), Vinicius 6.5 (84′ Garcia s.v.); Mbappé 6.5.
JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio 6.5; Gatti 6.5, Rugani 6, Kelly 6; Kalulu 6, McKennie 6, Koopmeiners 6 (74′ Locatelli sv), Thuram 6.5 (62′ Conceicao 6), Cambiaso 5.5 (88′ Kostic sv); Yildiz 6 (74′ Openda sv), Vlahovic 6.5 (74′ David sv). LEGGI ANCHE >>> Real Madrid Juve 1-0: finisce qui! I blancos vincono grazie al gol di Bellingham
