Real Madrid, Perez: «Mercato? Mbappé può aspettare»

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha analizzato come sarà il mercato dei Blancos nella prossima sessione. Ecco le dichiarazioni del dirigente a Onda Cero:

MERCATO – «Mbappé può aspettare. Il Real Madrid tornerà ad acquistare i migliori giocatori quando la situazione cambierà. La situazione causata dal Covid 19 è molto difficile e per questo motivo non ci saranno grandi affari. E’ difficile chiedere ai giocatori di ridursi gli stipendi e poi investire tanti soldi per un grande acquisto».

VITTORIA DEL CAMPIONATO – «Zidane vince un trofeo ogni 19 partite e con questo ho detto tutto. Benzema è stato forse il giocatore più criticato ed è il migliore attaccante al mondo. Sergio Ramos continuerà con noi finché ne avrà voglia e lui lo sa».