Real Madrid, Rodrygo in crisi: 30 partite senza gol, un record negativo nella storia del club e futuro sempre più buio per l’attaccante brasiliano

Real Madrid, Rodrygo in crisi. L’attaccante brasiliano eguaglia il peggior digiuno realizzativo del club: futuro sempre più buio e lontano dai Blancos

Il pareggio per 1-1 contro il Girona non ha solo rallentato la corsa del Real Madrid verso la vetta della Liga, ma ha anche reso ancora più evidente la crisi che sta vivendo Rodrygo.

L’attaccante brasiliano ha raggiunto un triste record, eguagliando una serie di partite consecutive senza gol che ha del clamoroso. Rodrygo ha infatti collezionato 30 partite senza segnare, per un totale di 1.339 minuti di astinenza.

Il record negativo di Rodrygo

Questo digiuno realizzativo rappresenta la peggior serie nella storia del Real Madrid per un attaccante, una statistica che è stata eguagliata solo da Mariano Díaz, oggi all’Alavés, che tra il 2019 e il 2022 visse una situazione simile, ma con un minutaggio inferiore (986 minuti). Tuttavia, Rodrygo ha superato anche un altro triste primato: quello di Rafa Maranon, leggendario attaccante degli anni ’70, che rimase senza gol per 1.416 minuti, ma in “sole” 29 partite.

L’ultima volta

Gli ultimi accenni del vero Rodrygo risalgono ormai a mesi fa. In Liga, l’ultimo gol risale al 19 gennaio contro il Las Palmas, mentre in Champions League, l’ultima rete è datata 4 marzo, durante il derby europeo contro l’Atlético Madrid. Questo significa che Rodrygo è rimasto 315 giorni senza segnare in Liga e 232 giorni nella massima competizione europea.

La situazione è preoccupante, non solo per il giocatore ma anche per il Real Madrid, che si trova a dover fare i conti con una delle sue stelle più promettenti in grave difficoltà.

Intanto Rodrygo, già finito ai margini del progetto in estate, con l’arrivo di Xabi Alonso, potrebbe partire a gennaio, per provare a tornare a splendere altrove, magari in Inghilterra, con l’Arsenal più volte mostratasi interessata a portarlo a Londra.