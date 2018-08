I giallorossi perdono per 2-1 contro il Real Madrid, grazie alle reti di Asensio e Bale

Il terzo test in America si conclude con la seconda sconfitta del precampionato per la Roma, che perde per 2-1 contro un Real Madrid quasi in formazione titolare. La partenza, rimandata di 30′ per via di un’improvvisa tempesta, è però fulminante e la Roma, come già avvenuto con il Barcellona, si fa trovare impreparata in avvio di partita: assist perfetto di Bale per la corsa di Asensio che, complice lo spazio lasciato da Marcano, fulmina subito Olsen. Su un’altra disattenzione difensiva arriva il raddoppio del Real: Bale intercetta un lungo lancio dalla retroguardia, si libera di Marcano e con il sinistro batte Olsen. I blancos fanno la partita, le percentuali di possesso palla della prima frazione è schiacciante, la Roma invece non approfitta dei ‘regali’ concessi dalla difesa madridista e pur costrendo qualche potenziale azione arriva con difficoltà al tiro. Non lo fa il Real, che va vicino al 3-0 con Asensio (Fazio salva sulla linea). Nella ripresa Di Francesco fa partire la girandola dei cambi e mette Kluivert e Schick al fianco di Dzeko, mentre il Real tira i remi in barca e Lopetegui fa entrare i ‘canterani’. Nel finale la Roma accorcia le distanze con Strootman.

Tabellino

Real Madrid-Roma 2-1 (pt 2′ Asensio, 16′ Bale; st 83′ Strootman)

REAL MADRID (4-3-3): Navas; Carvajal (70′ Lopez), Ramos (46′ Javi Sanchez), Nacho (82′ Raul de Tomas), Reguilón (70′ Leon); Ceballos (70′ Odegaard), Kroos (46′ Llorente), Isco (56′ Valverde); Bale (56′ Vinicius), Benzema (56′ Borja Mayoral), Asensio (56′ Vazquez).

A disp.: Zidane, Casilla, Quezada, Odriozola, Hernandez, De La Fuente, Vallejo, Seoane, Rodriguez, Franchu.

All. Julen Lopetegui

ROMA (4-3-3): Olsen (46′ Mirante); Florenzi (63′ Karsdorp), Fazio (46′ Manolas), Marcano (63′ Jesus), Kolarov (71′ Santon); Cristante (46′ Lo. Pellegrini), De Rossi (46′ Gonalons), Pastore (63′ Strootman); El Shaarawy (46′ Schick), Dzeko (71′ Coric), Perotti (46′ Kluivert).

A disp.: Fuzato, Cardinali, Bianda.

All. Eusebio Di Francesco