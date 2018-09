Real Madrid-Roma 2-0 gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 1ª giornata di Champions League 2018-2019 – VIDEO

Esordio di lusso per la Roma di Di Francesco. Prima partita di Champions per i giallorossi, attesi dal complicato match del Bernabeu contro i campioni in carica del Real Madrid. Per l’occasione il tecnico della Roma ha optato per l’esordio dal primo minuto di Nicolò Zaniolo.

REAL MADRID (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Isco, Kroos; Bale, Benzema. Allenatore: Lopetegui.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, De Rossi; El Shaarawy, Dzeko, Under. Allenatore: Di Francesco.

REAL MADRID-ROMA 1-0 – Che gol da parte di Isco su calcio di punizione dal limite! Punizione conquistata da Isco dopo un brutto intervento di De Rossi. Olsen battuto. Cartellino giallo per il centrocampista della Roma.

REAL MADRID-ROMA 2-0 – Bale mette il turbo e raddoppia il vantaggio del Real Madrid. Bellissima palla di Benzema che taglia in due la difesa della Roma, Bale accelera su Manolas e batte con un preciso diagonale Olsen. Bellissimo il gol del Gallese.