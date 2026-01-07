Real Madrid, è lui l’obiettivo numero uno per la prossima stagione: nome che non ti aspetti nella lista dei Blancos! Novità

Real Madrid, ecco l’obiettivo numero uno per la prossima stagione: c’è un nome inaspettato nella lista dei Blancos! Gli aggiornamenti

Il Real Madrid ha deciso: Nico Schlotterbeck è l’obiettivo prioritario per rinforzare la difesa nella prossima stagione. Lo scrive Fichajes-net: il centrale tedesco del Borussia Dortmund, 26 anni, si trova nel pieno della maturità calcistica e considera concluso il suo ciclo in Germania, nonostante un’importante offerta di rinnovo sul tavolo. La sua ambizione è competere stabilmente per i massimi trofei europei, Champions League in primis, e il richiamo dei blancos è fortissimo.

Schlotterbeck è un difensore moderno, forte fisicamente, abile nell’anticipo e nella costruzione del gioco. Il suo profilo è perfetto per la politica di acquisti del Real Madrid, che cerca giocatori pronti e di prospettiva. Il Dortmund, consapevole della volontà del giocatore di partire, non farà barricate di fronte a un’offerta congrua, fedele al suo modello di business.

Per convincere i gialloneri, la dirigenza madridista sta preparando una strategia articolata. L’idea è presentare un’offerta che unisca una parte economica a una contropartita tecnica gradita al Dortmund. La proposta allo studio prevede un conguaglio di 25 milioni di euro più il prestito secco per la stagione 2026/27 di Gonzalo García.

Il giovane attaccante spagnolo, rivelazione dell’ultima stagione con il Real Madrid, piace molto al Dortmund per le sue qualità e il suo potenziale di crescita, perfettamente in linea con la filosofia del club tedesco. Questa formula permetterebbe al Real di contenere l’esborso economico e al Dortmund di incassare una cifra importante, assicurandosi al contempo un talento offensivo da valorizzare.

Schlotterbeck, dal canto suo, sarebbe entusiasta di vestire la maglia del Real Madrid, vedendo nel trasferimento l’opportunità definitiva per consacrarsi a livello internazionale. Le parti sembrano avere interessi convergenti e l’operazione potrebbe diventare uno dei tormentoni del prossimo calciomercato estivo. La trattativa è pronta a decollare.