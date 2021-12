Real Madrid, tutto su Rudiger: è il tedesco l’obiettivo per la difesa

Il Real Madrid ha messo gli occhi su Rudiger ed è pronto ad accelerare per trovare l’accordo con il difensore il vista della scadenza di giugno

Il Real Madrid pensa già ai rinforzi in vista della prossima stagione e l’obiettivo numero uno per la difesa sarebbe Antonio Rudiger del Chelsea. Come riportato da Marca, i Blancos sono pronti all’assalto finale per il centrale tedesco.

Il calciatore va in scadenza con i londinesi a giugno prossimo e il club spagnolo vuole raggiungere un accordo in tempi brevi per non dover fare aste con altre squadre intenzionate a prelevare a zero Rudiger.