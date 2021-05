Real Madrid: tre nomi per il dopo Zidane. C’è anche Allegri

Zidane non sarà più l’allenatore del Real Madrid la prossima stagione e i quotidiani spagnoli parlano dei possibili sostituti

Questa mattina i quotidiani spagnoli sono inevitabilmente in fermento dopo la notizia su Zidane arrivata nella tarda serata. L’allenatore dei blancos avrebbe già comunicato alla società che lascerà a fine stagione dopo 11 titoli. La Juventus, in un certo senso, sorride.

Come riporta l’edizione online di Marca sono tre i nomi al vaglio per sostituire il francese: il favorito al momento sarebbe Raul, ex fenomeno del Real da giocatore, ma su cui è forte anche l’interessamento dell’Eintracht. Poi c’è Massimiliano Allegri: l’ex Juve è stato contattato già tre anni fa, come confermato da lui in persona, ma ai tempi vigeva l’impegno con Agnelli. E adesso? L’alternativa sarebbe Joachim Low che dopo l’Europeo si libererà dalla nazionale tedesca.