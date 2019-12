Real Madrid, Zidane: «Mbappé? È del Psg, non manchiamo di rispetto»

Zinedine Zidane parla delle voci di mercato che vedrebbero il Real Madrid sempre più interessati a Kylian Mbappè

Zinedine Zidane, in conferenza stampa, chiarisce le voci di mercato che vorrebbero Mbappè vicino al Real Madrid. Ecco le sue parole.

«Non so nulla di cosa succede a Parigi e Mbappé è un calciatore del PSG. Non commento da qui ciò che succede laggiù, sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti del PSG. Per il resto, tutti sanno che conosco molto bene Kylian e questo è tutto. Devo rispettare la situazione».