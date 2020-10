Zinedine Zidane ha parlato alla vigilia di Real Madrid-Shakhtar Donetsk

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

«Dopo la sconfitta col Cadice ci meritiamo le critiche che ci sono arrivato. Specialmente quelle nei miei confronti. Shakhtar? Affronteremo una formazione competitiva che anche con delle assenze ha le qualità per essere pericolosa. Lo hanno dimostrato con i fatti. Sergio Ramos? Sergio ha avuto un problema e al momento non si sta allenando. Non vogliamo rischiare nulla. Valuteremo nelle prossime ore cosa fare».