Real Madrid, Zidane snobba Mbappé e Haaland: «Il mercato è finito»

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Cadice.

CONDIZIONE – «Veniamo da tanti giorni senza i nazionali, ma ci sentiamo preparati. Vogliamo fare le cose nel migliore dei modi e so che sarò giudicato in ogni partita, ormai sono 20 anni che sono qui al Real Madrid. Mi godrò questo incarico fino all’ultimo giorno, allenare questa squadra per me è prima di tutto una grande responsabilità».

MBAPPÈ E HAALAND – «Ci sono sempre tanti rumors, Mbappé è un calciatore del PSG e il mercato estivo è finito. La rosa del Real, quella attuale, lotterà per tutti i titoli».