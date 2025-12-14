Real Sociedad, caccia al nuovo tecnico! Per la panchina spunta anche il nome dell’ex Juve Thiago Motta: i dettagli

Real Sociedad, inizia la ricerca del nuovo allenatore! Spunta il nome dell’ex Juventus Thiago Motta: tutti i dettagli

La Real Sociedad sta attraversando un momento complicato in campionato. La dirigenza ha deciso di esonerare l’allenatore Sergio Francisco dopo una serie di risultati deludenti: la squadra si trova infatti al quindicesimo posto della Liga, con appena sedici punti conquistati nelle prime quindici giornate. Una posizione che ha spinto il club basco a intervenire per cercare di invertire la rotta.

In attesa di una scelta definitiva, la panchina sarà affidata temporaneamente a Jon Ansotegi, chiamato a gestire la squadra nell’immediato. Nel frattempo, iniziano già a circolare i primi nomi per il futuro tecnico della Real Sociedad, con la società intenzionata a individuare un profilo capace di rilanciare le ambizioni e riportare stabilità.

Tra i candidati principali emergono due figure di spicco: Thiago Motta e Pellegrino Matarazzo. Il primo è attualmente libero dopo la sua esperienza alla Juventus, conclusasi con l’esonero lo scorso marzo. Matarazzo, invece, è fermo dall’addio all’Hoffenheim, avvenuto nel novembre 2024. Entrambi rappresentano opzioni concrete per la panchina basca, e la scelta definitiva potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

