Reggina, Inzaghi: «Il mercato? Ha parlato bene Taibi e il presidente, per fortuna è chiuso»

Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie B contro il Palermo

PAROLE – «Ci dispiace molto per i nostri tifosi, è brutto per noi non averli in uno stadio di serie A. I nostri tifosi si sono sempre comportati bene, ci privano di una parte fondamentale, cercheremo di fare una grande partita per loro. Mancherà qualcuno, ma chi entrerà farà la propria parte. Decideremo in difesa tra Cionek e Terranova, quest’ultimo è pronto, Thiago è arrivato ieri pomeriggio e ha passato giorni particolari, dobbiamo valutare. Il mercato? Ha parlato bene Taibi e il presidente, per fortuna è chiuso. La squadra ha fatto già qualcosa di straordinario, dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo e poi divertirci. La gara di Bolzano? Abbiamo fatto una grande gara, meritavamo almeno di pareggiare.

La squadra ha comandato, ma abbiamo preso gol non da noi. Dobbiamo cercare di vincere le gare che meritiamo, ma in un percorso di crescita ci sta di perdere gare in cui meriti di più. Dobbiamo migliorare questo aspetto nel girone di ritorno. Palermo, Frosinone e Pisa sono quelle che hanno fatto meglio sul mercato. Il Palermo ha preso Tutino e Verre, due giocatori di serie A, ha fatto un mercato top. E’ partita attardata per tanti motivi, però il Palermo lotterà per andare in A, ha una squadra importante, un ottimo allenatore, una società strutturata, ma oggi noi abbiamo otto punti in più, sono contento della mia squadra, sognare non ce lo vieta nessuno. Dobbiamo andare a Palermo a fare una grande gara, la squadra venderà cara la pelle».