Reina eletto miglior portiere di sempre della Premier League: i dati

Il portiere spagnolo, attualmente in forza al Milan, è infatti stato nominato il migliore di sempre tra quelli che hanno giocato nel campionato inglese. Tanti i grandi estremi difensori battuti da Reina: da De Gea a Schmeichel, da Seaman a Carlo Cudicini (unico italiano presente in lista), passando per due calciatori che conosciamo molto bene in Italia: Wojciech Szczesny, portiere della Juventus (diciassettesimo) e l’ex Torino Joe Hart (dodicesimo). Questa la classifica dei migliori portieri della storia della Premier League secondo i dati analizzati dalla rivista FourFourTwo: