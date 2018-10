Reina applaude: «Milan, nessuna gara è facile. Ipotesi Ibra? Fino a gennaio…»

Le parole di Reina al termine del 3-1 con la quale il Milan ha liquidato l’Olympiakos in Europa League a San Siro

Il portiere del Milan, Pepe Reina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine del 3-1 in Europa League contro l’Olympiakos: «Non esistono partite facili nelle coppe europee, tutto è complicato. L’Olympiacos è abituato a questo tipo di serate, ma nel secondo tempo siamo riusciti a ribaltare lo svantaggio e abbiamo concretizzato meglio le palle gol create. Cutrone? Diamogli un po’ di tempo, è un calciatore che ha grinta, sempre positivo per la squadra, lui è già una realtà. Abbiamo creato, non abbiamo subito più di tanto gli avversari, ma l’importante è continuare a giocare bene. Bisogna competere in tutti i tornei che il Milan gioca».

Prosegue Pepe Reina nel corso delle dichiarazioni rilasciate a Sky: «Io cerco di dare una mano alla squadra, sia giocando o rimanendo in panchina. Per me è strano non scendere in campo ma bisogna accettare le decisioni del mister, devo lavorare ancora più forte per spingere Donnarumma ad un livello superiore e avere altre possibilità». Infine, conclude Reina sui rumorose relativi a Ibrahimovic: «E’ una ipotesi, ma fino a gennaio il mercato non riaprirà. Zlatan è un grandissimo calciatore, chiunque verrà al Milan ci darà una mano. Pensiamo però a quelli che abbiamo almeno fino a gennaio».