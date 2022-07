Renato Sanches, il Milan ci crede ancora: offerta sul tavolo del Lille per il centrocampista portoghese

Dopo aver chiuso De Ketelaere, il Milan ora si concentrerà sul fronte Renato Sanches. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club di Via Aldo Rossi non ha ritirato la sua offerta al Lille per il centrocampista portoghese.

Il giocatore, partito in ritiro con la sua attuale squadra, è un separato in casa al Lille. Il club francese ha necessità di venderlo in questa finestra di mercato ed il PSG, sempre interessato, non sembra aver fatto ancora passi concreti.