Renzi attacca Lotito: «Finché in Parlamento abbiamo personaggi che ottengono vantaggi tramite emendamenti, come Lotito…»

Renzi su Lotito: «Finché in Parlamento abbiamo personaggi che come lui la situazione rimarrà uguale». Le sue parole

Il botta e risposta tra Claudio Lotito, presidente della Lazio, e l’ex premier Matteo Renzi continua a intrecciare politica e calcio, alimentando un confronto ormai diventato pubblico. L’ultimo capitolo è arrivato durante un’intervista concessa da Renzi a Radio Bruno, in cui il leader di Italia Viva ha smentito le indiscrezioni che lo volevano vicino alla guida della Fiorentina. Pur respingendo quelle voci, Renzi ha colto l’occasione per rivolgere una nuova critica a Lotito, collegando la crisi del calcio italiano a dinamiche politiche che coinvolgerebbero alcuni dirigenti.

Nel corso dell’intervista, Renzi ha infatti commentato con toni duri la situazione del movimento calcistico nazionale, sostenendo che alcune decisioni legislative favorirebbero figure specifiche. Secondo quanto riportato, il riferimento era proprio al presidente della Lazio, accusato di trarre vantaggi da emendamenti parlamentari. Un’affermazione che si inserisce in un confronto ormai ricorrente tra i due e che riaccende il dibattito sull’efficacia delle norme che regolano il settore sportivo in Italia

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PAROLE – «Finché in Parlamento abbiamo personaggi che ottengono vantaggi tramite emendamenti, come Lotito per gestirsi il suo ‘giochino’, la situazione rimarrà uguale. Barone era contrario all’emendamento Lotito, anche perché la Fiorentina era una delle poche squadre messe bene in Italia».