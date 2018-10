Dopo il lavoro d’inchiesta di Report sui rapporti tra la tifoseria e la Juventus, non sono mancate le minacce e le intimidazioni alla redazione

Non è certamente passato in sordina il lavoro d’inchiesta sui rapporti tra la tifoseria e la Juventus, svolto da Report e dal giornalista Federico Ruffo, il cui servizio è andato in onda ieri sera su Rai3. Ancora prima dell’inizio della trasmissione, infatti, sono giunte minacce e intimidazioni nei confronti della redazione di Report, a cui hanno prontamente risposto con un comunicato Usigrai e Fnsi, i principali sindacati giornalistici: «Intimidazioni, minacce, annunci di querele milionarie. Ancora non è andata in onda (questa sera 21.15 su RaiTre) e già l’inchiesta di Report sulle infiltrazioni nelle tifoserie ha scatenato le reazioni tipiche di quando si toccano affari sporchi. Usigrai e Fnsi si schierano al fianco di Federico Ruffo, autore dell’inchiesta, del curatore Sigfrido Ranucci, e di tutta la redazione di Report. Chiediamo alla Rai e alle autorità, ciascuno per le proprie competenze, la massima attenzione, vigilanza e protezione per fare muro di fronte alle minacce di ogni tipo».