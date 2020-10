Responsabile tamponi Napoli: «Il Genoa ci è costato due positivi»

Vincenzo Mirone, Responsabile tamponi Napoli, parla in vista dell’Az Alkmaar: «il Genoa ci è costato due positivi, Elmas e Zielinski»

il Prof. Vincenzo Mirone, responsabile dei tamponi Covid-19 del Napoli e ordinario di Urologia all’Università Federico II, è intervenuto su Radio Punto Nuovo:

«Al Napoli faremo i tamponi come da protocollo e per giovedì avremo le risposte. Per quanto riguarda l’Alkmaar ed i positivi, rientriamo nella questione del buon senso. Da tecnico riscriverei protocolli adeguati a questo periodo molto simile al primo Covid. Forse la UEFA dovrebbe intervenire visto che riguarda una partita di Europa League, esattamente come è intervenuta la Lega per quanto riguarda la questione sulla partita Juventus-Napoli. Il Genoa ci è costato due positivi, Elmas e Zielinski. All’Alkmaar ci sono anche più positivi e metteremmo a rischio i nostri giocatori, è evidente ci sia preoccupazione. Oggi pomeriggio arriverà l’ultimo tampone che manca»