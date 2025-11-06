Retroscena Mancini, ecco perché il tecnico italiano ha rifiutato la corte dal Qatar di Al-Sadd! Il suo sogno è un ritorno qui!

Retroscena Mancini, l’ex ct della Nazionale italiana ha detto no al Qatar: attende una panchina in Serie A o in un top campionato

Roberto Mancini sogna un ritorno nel calcio europeo. A rivelarlo è Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha raccontato nuovi dettagli sul futuro dell’ex commissario tecnico dell’Italia. Secondo l’esperto di mercato, il tecnico jesino avrebbe rifiutato una proposta milionaria dell’Al-Sadd, club di Doha, deciso a riportarlo in Medio Oriente dopo l’esperienza con l’Arabia Saudita.

«Sono circolate indiscrezioni su Mancini in Qatar. Posso dirvi che l’Al-Sadd lo ha cercato, ma se non ha ancora firmato è per una sola ragione: spera in un’altra opportunità in Italia o in un grande campionato europeo», ha dichiarato Romano.

Il 59enne allenatore, attualmente senza panchina, ha già rifiutato anche un’offerta del Nottingham Forest, preferendo aspettare un progetto più stimolante. Un segnale chiaro della sua volontà di rientrare nel calcio che conta.

Romano ha aggiunto che Mancini avrebbe anche dato la propria disponibilità alla Juventus nei mesi scorsi, manifestando il desiderio di tornare protagonista in Serie A.

«Mancini ha grande voglia di tornare. Sta aspettando il progetto giusto, che non sia necessariamente al livello della Juventus ma anche un gradino sotto, purché sia ambizioso e importante», ha concluso il giornalista.

Dopo la parentesi araba, il futuro di Roberto Mancini potrebbe dunque intrecciarsi nuovamente con il calcio europeo. In Italia o all’estero, l’ex CT resta un profilo apprezzato per esperienza, carisma e visione tattica, qualità che molti club tornerebbero volentieri ad affidargli.