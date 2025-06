Ribery contro Cristiano Ronaldo, al francese brucia ancora il Pallone d’Oro 2013: «Bisogna vincre la Champions per vincerlo?»

Franck Ribery risponde a Cristiano Ronaldo: al francese non va giù ancora adesso la mancata vittoria del Pallone d’Oro del 2013 dopo il tiplete

Franck Ribéry torna a far parlare di sé, e lo fa riaprendo una vecchia ferita mai del tutto rimarginata: il Pallone d’Oro del 2013. Dopo le recenti dichiarazioni di Cristiano Ronaldo sui criteri con cui si dovrebbe assegnare il prestigioso premio individuale, l’ex esterno del Bayern Monaco ha colto l’occasione per lanciare una frecciata al portoghese, alimentando il dibattito e sottolineando ancora una volta l’ingiustizia che ritiene di aver subito.

Nel 2013, Ribéry fu protagonista assoluto della stagione: trascinò il Bayern a uno storico triplete (Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League), ma arrivò solo terzo nel Pallone d’Oro, dietro a Lionel Messi e al vincitore Cristiano Ronaldo. Il francese ha sempre sostenuto che quella decisione fu dettata da logiche politiche e non sportive, e oggi, più di dieci anni dopo, ribadisce la sua posizione in risposta a Ronaldo, che ha recentemente minimizzato il valore degli awards individuali, affermando che chi vince la Champions dovrebbe essere il favorito. Una dichiarazione che, per Ribéry, sa di ipocrisia, considerando che nel 2013 proprio CR7 trionfò pur non avendo vinto nulla con il Real Madrid. Di seguito le sue parole sui social.

CRISTIANO RONALDO – «Non credo molto nei premi individuali, perché so cosa succede dietro le quinte. Chi si distingue e vince la Champions dovrebbe vincere. Ma non c’è consenso.»

FRANCK RIBÉRY – «Quindi DEVI vincere la Champions League per vincere il Pallone d’Oro?»