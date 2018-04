Richarlison nome nuovo per la Juve: sfida alle big d’Europa

La Juventus segue Richarlison, attaccante del Watford, classe ’97, che sta facendo bene in Premier League. Le ultimissime notizie

La Juventus ha messo gli occhi su Richarlison. Il giovane attaccante classe 1997 di proprietà del Watford è arrivato in Europa in estate e sta facendo molto bene in Premier League. Il giovane calciatore è stato strappato dal secondo club dei Pozzo al Fluminense ma anche a una folta schiera di concorrenti. Il brasiliano, che può giocare da punta centrale ma anche da esterno d’attacco, ha collezionato 34 presenze in Inghilterra, sfornando 5 assist e realizzando 5 gol.

Secondo la stampa inglese, Richarlison è finito nel mirino della Juventus. Il club bianconero, insieme a Manchester United e Bayern Monaco, segue con grande interesse la crescita del giovane talento brasiliano del Watford. I bianconeri vantano ottimi rapporti con i Pozzo, grazie ai tanti affari conclusi con l’Udinese. Il giocatore è seguito e potrebbe diventare un elemento importante della rosa bianconera nella prossima stagione. Non sarà facile però per la Juventus arrivare al brasiliano a causa della folta concorrenza ma i bianconeri potrebbero fare un tentativo.