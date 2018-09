Rigoni svela: «Mi voleva la Juve ma ho scelto l’Atalanta: ecco perché»

Emiliano Rigoni ha lasciato lo Zenit per firmare con l’Atalanta. Sull’argentino c’era anche la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni

Emiliano Rigoni ha realizzato una grande doppietta al suo esordio in Serie A con la maglia dell’Atalanta. Gasperini punta molto sull’esterno d’attacco argentino ex Zenit che, in estate, è stato cercato anche dalla Juventus. E’ lo stesso calciatore a svelare il retroscena nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport: «Se c’erano altre offerte oltre a quella dell’Atalanta? Sì. Penso soprattutto alla Ju­ve, che mi voleva, ma con la Dea parlavo già da un anno. Per me la determinazione con cui un club ti cerca è fonda­mentale».

Il cartellino è ancora di proprietà dello Zenit (è arrivato in prestito con riscatto) ma le parti valuteranno il futuro con calma, a fine stagione, anche se: «Non vorrei tornare in Russia. La Premier è il miglior torneo al mondo, subito dopo la A. Vorrei essere acquistato dall’Atalanta o da un altro club europeo». Emiliano si mette a disposizione di Gasperini: «Tra noi il feeling è ottimo. Tutti conoscono il suo valore. Nonostante il poco tem­po di lavoro insieme mi ha già insegnato parecchio, ad esem­pio la cura del particolare, nul­la è lasciato al caso. Il mio ruolo? Sono pronto a tutto ma da esterno rendo al massimo».