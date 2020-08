Lascia non pochi dubbi il rigore concesso in Juve Lione da Zwayer. L’ex arbitro Luca Marelli commenta così la decisione

La decisione del direttore di gara Zwayer in Juve Lione ha lasciato non pochi dubbi. L’arbitro ha concesso un penalty per un fallo di Bernardeschi in area di rigore, ma la decisione lascia perplessi anche gli addetti ai lavori.

L’ex arbitro Luca Marelli, su Twitter, ha commentato con una sola parola la scelta del direttore di gara: «Surreale‹».