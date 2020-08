MOVIOLA Juve Lione: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2019/20: moviola Juve Lione

L’episodio chiave della moviola del match tra Juventus e Lione, valido per la gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. Dirige la sfida l’arbitro tedesco Felix Zwayer.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

41′ Rigore per la Juve – Punizione di Pjanic dal limite, Depay di mano devia la palla. Rigore per la Juve dopo un breve check del VAR. Alcuni dubbi anche su questo rigore, il braccio del giocatore del Lione sembrava attaccato al corpo.

10′ Calcio di rigore per il Lione – L’arbitro assegna un penalty per un fallo di Bentancur in scivolata su Aouar. Dopo 30 secondi di silent check il rigore viene confermato dal VAR. Penalty a dir poco inconcepibile: Bentancur non tocca minimamente il giocatore francese.