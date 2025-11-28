Serie C News
Rimini Serie C, è finita! La FIGC revoca l’affiliazione alla società romagnola: società in liquidazione e giocatori svincolati! La squadra esclusa dal campionato
Rimini Serie C, è finita! Il club romagnolo perde lo status federale: tutti i tesserati risultano ora liberi. La decisione arriva dopo la messa in liquidazione
Ora è davvero finita. La FIGC ha annunciato ufficialmente la revoca dell’affiliazione al Rimini Football Club, dopo che la società romagnola è stata posta in liquidazione. Con questa decisione, l’intero organico tesserato risulta automaticamente svincolato, mettendo un punto definitivo sulla situazione del club che viene così escluso dalla Serie C.
Nel comunicato diffuso oggi dalla Federcalcio si legge: «Il Presidente Federale, preso atto che la società Rimini Football Club s.r.l è stata messa in liquidazione; visti gli articoli 16 e 110 delle NOIF, delibera di revocare l’affiliazione alla società Rimini Football Club s.r.l, con decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati della medesima società.»
La revoca dell’affiliazione rappresenta l’ultimo atto di una crisi che negli ultimi mesi aveva già mostrato segnali irreversibili. Con la messa in liquidazione e la perdita dello status federale, il Rimini esce ufficialmente dal quadro professionistico, lasciando i propri giocatori liberi di trovare una nuova sistemazione.
LEGGI ANCHE – Ultime notizie Serie A
Da Graca, ex Juve, si racconta: «Nel mio momento migliore sono stato frenato dagli infortuni. A Novara mi sono ambientato subito».
Gravina, proposta clamorosa! Ecco come potrebbero cambiare promozioni e retrocessioni tra Serie A e Serie B. E sulla Serie C