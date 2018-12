Rinnovo Alex Sandro, intesa con la Juventus: 4M più bonus fino al 2023

Rinnovo Alex Sandro, la Juventus ha raggiunto l’accordo con il giocatore: contratto fino al 2023 a 4 milioni più bonus.

Svolta nella trattativa fra Alex Sandro e la Juventus per il rinnovo di contratto dell’esterno mancino brasiliano. Rinnovo Alex Sandro: secondo quanto riferisce “Sky Sport”, l’attuale accordo sarà prolungato fino al 2023 e l’ex Porto percepirà un ingaggio da 4 milioni di euro più bonus a stagione. Per il fluidificante sinistro arriverebbe dunque un significativo adeguamento dello stipendio.

Al momento Alex Sandro percepisce un ingaggio di 2,8 milioni di euro all’anno e ha un accordo con il club bianconero fino al 30 giugno 2020. Per il Direttore sportivo della Vecchia Signora, Fabio Paratici, trattenere a Torino Alex Sandro, che ha molte richieste all’estero e in particolare in Premier League, rappresenterebbe un primo importante successo dopo l’addio ai campioni d’Italia dell’a.d. Beppe Marotta.

La trattativa fra i campioni d’Italia e il giocatore è stata lunga e difficile, visto le richieste importanti sul piano economico avanzate da Alex Sandro, e c’era il rischio che saltasse. Invece, per la gioia dei tifosi bianconeri, alla vigilia del Derby d’Italia con l’Inter è arrivata la fumata bianca. Ora si attende soltanto l’ufficialità con le firme sui contratti per sancire la permanenza dell’esterno brasiliano alla Juventus. Il giocatore, a causa di un infortunio, salterà l’atteso confronto con i nerazzurri di Spalletti.

JUVENTUS-INTER, I CONVOCATI DI ALLEGRI PER IL DERBY D’ITALIA