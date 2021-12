Rinnovo Brozovic: accordo sempre più vicino con l’Inter. Le ultime

Il rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter è sempre più vicino. Ecco il punto della situazione fatto da Gianluca Di Marzio

L’Inter e Marcelo Brozovic sono destinati a continuare insieme. Il rinnovo di contratto del croato è da tempo sul taccuino dei dirigenti nerazzurri e, a breve, potrebbe arrivare la fumata bianca. A fare il punto è Gianluca Di Marzio, intervenuto a TMW Radio.

RINNOVO BROZOVIC – «Marcelo Brozovic verso il sì. Per Franck Kessié siamo sul no in questo momento, poi magari cambia tra qualche settimana. Ad oggi la vedo molto complicata. Su Lorenzo Insigne sembrano marito e moglie che vogliono divorziare, però nessuno dei due va veramente dall’avvocato. Non so dove finirà, perché lì c’è anche un discorso di amore per la maglia, di senso di appartenenza, questo potrebbe anche far cambiare la situazione. Dei tre, il rinnovo che mi sembra più indirizzato nel giro di 15-20 giorni è quello di Brozovic».