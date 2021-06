Rinnovo Brozovic, fissato l’incontro per il rinnovo: i dettagli

L’Inter vuole tenere in nerazzurro il centrocampista Marcelo Brozovic: fissato l’incontro per il rinnovo contrattuale del croato

Sky Sport 24 fa il punto della situazione sui giocatori della Serie A in scadenza di contratto il prossimo anno, fra i quali figura Marcelo Brozovic. Per l’Inter il calciatore resta una pedina fondamentale per il presente e per il futuro: Simone Inzaghi, fin dall’inizio della sua esperienza in nerazzurro, ha sottolineato l’importanza tecnico tattica del giocatore e rappresenta un punto fisso per la squadra.

Al ritorno del giocatore in Italia inizieranno i discorsi inerenti al rinnovo, con l’Inter focalizzata sul prolungare l’accordo col centrocampista, attualmente sono 3.5 i milioni netti annui percepiti dal giocatore.