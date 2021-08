Rinnovo Brozovic: Inter indispettita, le pretese del croato sono eccessive

Rinnovo Brozovic: Inter indispettita, le pretese del croato sono considerate eccessive dalla dirigenza dei nerazzurri

Non c’è ancora l’accordo tra l’Inter e Marcelo Brozovic per il rinnovo di contratto del centrocampista croato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le parti sarebbero ancora distanti per quanto riguarda lo stipendio.

L’agente del regista ha proposto un rinnovo a 5,5 milioni di euro a stagione rispetto agli attuali 4,2. Eccessiva la richiesta del croato secondo i dirigenti Marotta e Ausilio, chiamati nelle ultime settimane a ridurre sensibilmente il monte ingaggi.