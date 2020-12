Rinnovo Calhanoglu: il turco vuole 5 milioni, il club ne offre 3,5. Intesa a metà strada?

Rinnovo Calhanoglu: continua a tenere banco in casa Milan il rinnovo del giocatore turco. Ecco le ultime novità

C’è stato un momento in cui pareva che Hakan Calhanoglu e il Milan fossero destinati ai saluti. Poi le parti si sono riaggiornate e, dopo l’ultimo incontro a Casa Milan che risale a metà dicembre, ha iniziato a filtrare un cautissimo ottimismo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club e l’agente del numero 10, Gordon Stipic, si sono ritrovati distanti, ma non in termini irrecuperabili. Tradotto: l’offerta che il Milan aveva messo sul piatto era di 3,5 milioni netti a stagione (attualmente Hakan ne percepisce 2,5), mentre l’ultima controproposta parla di 5 più bonus. Possibile, come (quasi) sempre avviene in questi casi, che la fumata bianca arrivi con una cifra che sta più o meno in mezzo, ma ora che si avvicina la fine dell’anno a entrare in ballo sono anche le tempistiche.

Le parti infatti si erano lasciate con l’accordo di riaggiornarsi entro fine dicembre. Dove per riaggiornarsi si intende una nuova offerta rossonera. O almeno, questo è ciò che si aspetta il giocatore. Una nuova proposta da formulare entro fine anno per iniziare il nuovo con basi ancora più solide. L’offerta per il momento non è arrivata, ma agente e trequartista aspettano segnali da Casa Milan. Il che, a prescindere da tutto, va interpretato positivamente. Non c’è un vero aut aut, ma semplicemente un’attesa che trasformerà il confronto in un’accelerata o una frenata. Insomma, i giorni sono quelli caldi e si sta per arrivare al dunque, anche se nessuno vuole sbilanciarsi.