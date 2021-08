Rinnovo Chiellini, è ufficiale: il comunicato della Juventus

Rinnovo Chiellini, è ufficiale: contratto fino al 2023. Il comunicato del club sul capitano della Juventus

Giorgio Chiellini è bianconero. Da tanto tempo da sembrare sempre, ed è un sempre che continuerà anche per le prossime stagioni; è infatti ufficiale il rinnovo del suo contratto con la Juventus.

«Giorgio è DNA Juve, è storia, è presente, è grinta e passione, è cuore e testa. Giorgio è mille dati, mille numeri, tanti record, tantissimi trofei, ma anche nove lettere. C come CAPITANO. Perché Chiellini è tutto quello che un capitano della Juventus deve essere: è una presenza fondamentale, in difesa, in spogliatoio, al campo d’allenamento».