Rinnovo Cuadrado: prolungamento con la Juventus fino al 2022

Cuadrado e la Juventus ancora insieme: ufficiale il rinnovo del colombiano con la società bianconera. I dettagli

Cuadrado ha ufficialmente siglato il rinnovo con la Juventus. Il colombiano ha concordato con la società un prolungamento di contratto fino al 2022. Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero, che celebra il proprio tesserato.

«È arrivato alla Juve da attaccante esterno, ha proseguito la sua avventura come il più eclettico dei “jolly” e ora si sta affermando da terzino dirompente. Juan Cuadrado è una gioia per gli occhi dei tifosi bianconeri, ovunque si piazzi in campo. E lo sarà ancora fino al 2022, anno fino al quale ha prolungato il suo rapporto con la Juventus».