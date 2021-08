Rinnovo Lautaro Inter, la garanzia per Inzaghi: il punto

Rinnovo Lautaro: Inzaghi ha ricevuto garanzie da Marotta e Ausilio. Il punto sul futuro del centravanti argentino

Dopo un periodo in cui per motivi personali l’agente di Lautaro Martinez è stato lontano da Milano, Camano è pronto ora a riprendere i contatti con la dirigenza dell’Inter per il rinnovo del contratto del suo assistito. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’idea dei nerazzurri è affrontare per primi i casi più spinosi e Lautaro in questo senso ha la priorità assoluta.

Marotta e Ausilio sono pronti a blindare il Toro ma non offrendogli i 6 milioni di euro netti richiesti dall’argentino: non perchè è messo in dubbio il suo valore, ma perchè è eccessivo il lordo che genererebbe un simile ingaggio. Inzaghi rimane comunque sereno: il tecnico nerazzurro avrebbe infatti ricevuto garanzie dalla dirigenza in merito ad una permanenza di Lautaro.

