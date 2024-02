Niente rinnovo di Lautaro? L’Inter fissa il prezzo

Al momento il rinnovo di Lautaro con l’Inter latita motivo per il quale il club avrebbe fissato un prezzo per una eventuale cessione

Al momento il rinnovo di Lautaro con l’Inter latita motivo per il quale il club avrebbe fissato un prezzo per una eventuale cessione. Una situazione difficile soprattutto dopo le parole di Marotta, ma i dirigenti del club preferiscono mettere le mani avanti.

La dirigenza nerazzurra sta incominciando a cautelarsi in caso di mancato rinnovo con Lautaro, motivo per cui ne ha fissato il prezzo come rilevato dalla Gazzetta dello Sport. Secondo il club nerazzurro l’argentino ha un valore di 150 milioni, valutazione figlia dell’attuale contratto e dell’exploit poderoso avuto in questa stagione.